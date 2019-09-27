Уряд поставив завдання щодо виведення будівельної галузі з корупційного стану

Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 № 844-р опубліковано на урядовому порталі, повідомляє ДАБІ.

Уряд вже поставив перед тимчасовим керівником конкретні завдання. Головна мета - подолання корупційного схематозу і наведення порядку в сфері містобудування.

Олександр Строкач зазначив, що буде проведено аналіз діяльності всіх керівників департаментів та управлінь ДАБІ, за результатами якого причетних до корупційних дій посадових осіб звільнятимуть.

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Крім того, Держархбудінспекція приєднається в межах повноважень до аудиту діяльності виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, ініційованого Урядом.

Важливим завданням є відновлення функціонування електронних сервісів надання адміністративних послуг в будівництві, зокрема реєстрації повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта без втручання посадової особи, а також стабілізація роботи онлайнплатформи "ПРОЗОРЕ ДАБІ" і подальша діджиталізація дозвільних процедур.