"У відносинах РФ і США і так повно проблем": в Кремлі сподіваються, що таємниця переговорів Трампа і Путіна буде збережена

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у п'ятницю.

"Ми, звичайно, хотіли б сподіватися, що в наших двосторонніх відносинах (Росії і США) і без того повно проблем, дуже серйозних, до таких ситуацій (оприлюднення телефонних переговорів глав держав) ми не дійдемо", - сказав Пєсков.

Так Пєсков відповів на запитання, чи не побоюється Кремль за конфіденційність переговорів президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа.

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Відповідаючи на уточнююче запитання, чи готові в Кремлі піти на можливу публікацію розшифровки таких переговорів лідерів двох країн, якщо це знадобиться американській стороні, Пєсков сказав: "Тут не може бути певної евентуальної відповіді, тут потрібно розглядати кожен конкретний випадок. До нас ніхто не звертався з такими пропозиціями".

Пєсков підкреслив, що публікації стенограми переговорів Трампа і президента України Володимира Зеленського - це виключно внутрішня справа США, і "ми не збираємося туди втручатися".

При цьому він сказав, що "ця практика (публікація стенограми переговорів) досить незвичайна, як правило, матеріали таких розмов на рівні глав держав носять гриф або "Таємно" або "Цілком таємно", і, як правило, це не публікується".

Публікація стенограми розмови Трампа із Зеленським сталася після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.