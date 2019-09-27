"Через пів години після нашого запрошення вона вибігла з будівлі, сіла в машину і поїхала", - держслужбовці МОЗ заявили, що Скалецька уникає зустрічі з ними

Цю інформацію Українській правді підтвердила гендиректор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ Ірина Литовченко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора (26.09 – Ред) до мене в коментарі увірвався Раімов (радник міністра з питань комунікацій – Ред) і почав розповідати, що зустріч обов’язково буде сьогодні зранку. Зараз вже обід, а з нами досі ніхто не контактував. Ми знаємо, що міністр за кілька годин поїде з міністерства на зустріч, і знову нічого сьогодні не відбудеться. На жаль, вони постійно обманюють", - заявила Литовченко.

Хоча Зоряна Скалецька у своєму Facebook публічно обіцяла, що зустріч буде невідкладно одразу після її повернення в Україну.

"Ми чекали вчора до 3 години дня, до нас ніхто не дзвонив, не збирав. Тоді ми самі написали і запропонували міністру зустріч. У мене під вікнами стоїть її службова машина. Через пів години після нашого запрошення вона вибігла з будівлі, сіла в машину і поїхала. Коли ми пішли до залу на 17 годину, побачили, що вони ще додумалися десь ключ заховати від цієї зали, щоб ми не могли зайти всередину", – каже Литовченко.

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Радник міністра Дмитро Раімов пообіцяв, що велика зустріч відбудеться "найближчим часом": "Політична команда міністерства здивована тим, що співробітники, які за законом про державну службу, не мають бути політиками, а мають бути професіоналами, розпочали політичну війну проти міністра. Запрошення на зустріч міністр не отримувала, їй ніхто не телефонував, не заходив з пропозицією зустрітись. Наші колеги вирішили зробити політичний крок і покликати міністра через соціальну мережу. Наразі міністр вивчає результати роботи департаментів, їх звіти, розпочато великий аудит. Найближчим часом буде великий діалог із усіма сторонами конфлікту: і паном заступником, і нашими колегами з Управління. Зустріч буде в позаробочий час, так як платники податків не повинні оплачувати час на залагодження особистих чвар. Позиція міністра і команди, впевнені, що в директорах її поділяють - менше політики, більше роботи на продовження реформ".

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Нагадаємо, 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.

Пізніше він на своїй сторінці в Facebook заявив, що впевнений, що глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми всередині відомства.