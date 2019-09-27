Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
27.09.19 15:23

Нинішня Рада - це інша реальність. Якими будуть результати - побачимо, - Кучма

Другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма високо оцінює роботу Верховної Ради 9-го скликання і сподівається, що цей парламент виправдає довіру громадян.

Нинішня Рада - це інша реальність. Якими будуть результати - побачимо, - Кучма

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав Кучма в інтерв'ю газеті "Сегодня", опублікованому в п'ятницю

"Нинішня Верховна Рада - це не просто інший склад парламенту. Це інша реальність. Мені, який провів дві каденції майже в постійному суперництві з Радою, це зрозуміло більше, ніж будь-кому іншому. Я не міг мріяти не те що про монокоаліцію, але хоча б про стійку конструктивну більшість. У самому факті однопартійної більшості є і потенціал, і приховані загрози, але необхідність термінових заходів настільки назріла, що потрібно ризикувати", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи подобається йому стиль роботи нинішнього парламенту.

Також він зазначив, що сьогодні Рада працює "безпрецедентно швидко і технологічно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Знаю, що це гарний спеціаліст", - депутат від СН не зміг назвати прізвище прем'єра. ВИДЕО

"Якими будуть результати - побачимо. Я вірю, що парламент виправдає небувалу довіру народу. Тому що якщо не виправдає, то і розчарування буде небувалим...", - підкреслив Кучма.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100