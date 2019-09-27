Нинішня Рада - це інша реальність. Якими будуть результати - побачимо, - Кучма

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав Кучма в інтерв'ю газеті "Сегодня", опублікованому в п'ятницю

"Нинішня Верховна Рада - це не просто інший склад парламенту. Це інша реальність. Мені, який провів дві каденції майже в постійному суперництві з Радою, це зрозуміло більше, ніж будь-кому іншому. Я не міг мріяти не те що про монокоаліцію, але хоча б про стійку конструктивну більшість. У самому факті однопартійної більшості є і потенціал, і приховані загрози, але необхідність термінових заходів настільки назріла, що потрібно ризикувати", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи подобається йому стиль роботи нинішнього парламенту.

Також він зазначив, що сьогодні Рада працює "безпрецедентно швидко і технологічно".

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"Якими будуть результати - побачимо. Я вірю, що парламент виправдає небувалу довіру народу. Тому що якщо не виправдає, то і розчарування буде небувалим...", - підкреслив Кучма.