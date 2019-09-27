У відновленні податкової міліції переміг професійний підхід, а не популізм, - Южаніна

Про це на своїй сторінці в Facebook написала нардепка Ніна Южаніна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Новина останніх днів - відновлення повноважень податкової міліції, передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. №846.

У соцмережах, та й не тільки, багато хто критикує це рішення як "лібертаріанство в дії" від нової команди урядовців. Спробую розставити всі крапки над "і" в цій історії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін відновив повноваження податкової міліції

"У Законі №1797 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (ПКУ) щодо покращення інвестиційного клімату в Україні", який набрав чинності 1 січня 2017 р., було допущено технічну помилку — виключено розділ "Податкова міліція". Однак у прикінцевих та перехідних положеннях закону зазначено, що податкова міліція припиняє діяльність з дня набрання чинності законом про функціонування органу, який має прийти їй на зміну. Отже, вийшло так, що як орган податкова міліція опинилася в підвішеному стані. Де юре вона була і є, а де факто частину своїх функцій змушена була виконувати через взаємодію з поліцією та прокуратурою (як на мене, що є ще гіршим). Саме тому Комітетом з питань податкової та митної політики під моїм головуванням на засіданні 7 лютого 2017 р. було прийнято рішення виправити технічну неточність щодо податкової міліції шляхом внесення відповідних змін до законодавства", - нагадала Южаніна.

"Тоді проти цієї поправки категорично виступив Олександр Данилюк, який не тільки обіймав посаду міністра фінансів, а й перебував на піку своєї популістичної популярності. Він закликав народних депутатів не голосувати за такі зміни як нібито "спробу повернути корупційний спадок податкової міліції, яка роками кошмарила бізнес". Парламент відновлення балансу в законодавчій площині так і не підтримав, а пан Данилюк, зі свого боку, пообіцяв, що Мінфін у найкоротший термін доопрацює законопроект про створення фінансової поліції. Виявилося, що "найкоротший термін" закінчився у вересні 2019 р. шляхом подання народними депутатами від монобільшості законопроекту №1208 про створення органу з протидії фінансовим злочинам. І це не фінансова поліція і не пізніше анонсована Служба фінансових розслідувань, а Бюро фінансових розслідувань. Назва законопроекту, очевидно, була списана з поданого мною проекту закону №8157 "Про Національне бюро фінансової безпеки України" (березень 2018 р., наразі законопроект №1208-1), а от по суті документ дуже нагадує концепцію органу, озвучену майже три роки тому", - зазначила нардепка.

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"Як зауважили експерти, що ознайомилися з текстами обох законопроектів, головне — щоб боротьба з економічними злочинами була зосереджена в єдиному правоохоронному органі і, зрештою, щоб було ліквідовано податкову міліцію. Саме це чітко прописано в законопроекті про НБФБ. Що в результаті вирішить парламент, чи вдасться створити дійсно ефективний та єдиний орган по боротьбі з фінансовими злочинами, залежатиме від того, чи врахують колеги з монобільшості конструктивні пропозиції до свого законопроекту від меншості. Між тим, злочини в податковій і взагалі економічній сфері нікуди не поділися, і проблеми, які виникають постійно, в тому числі пов’язані з протидією кримінальним правопорушенням, треба вирішувати також постійно. Незрозумілим залишається одне: чому попри те, що пан Данилюк на всіх ефірах заявляв про відновлення податкової міліції як про зраду, делеговані "Слугою народу" урядовці не врахували чи банально проігнорували його позицію? Можливо, професійний підхід наш (не скромно — мій) переміг популізм!!!" - резюмувала Южаніна.