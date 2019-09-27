Він намагався потрапити в особистий простір президента: Мендель прокоментувала інцидент із журналістом Андрушком

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Я не відштовхувала Сергія Андрушка. Не треба, будь ласка", - прокоментувала ситуацію Мендель.

За словами Мендель, представники медіа намагалися потрапити в "особистий простір президента", що створювало загрозу його безпеці.

"Я тільки приїхала в США, ми виходимо, і там були медіа. Але я підійшла до охорони і сказала, що ми не даємо коментарів. І охорона мені сказала: якщо вони будуть кидатися, ми їх арештуємо. Це – нормальна цивілізована практика. Якщо ми кажемо ні – то ні. Ми сказали Сергію ні. Людина на мене кидається, скільки він важить? І що мені робити? Як варіант, я можу впасти під ним і буде тоді картинка, що Сергій Андрушко побив прессекретаря президента", – сказала Мендель.

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"Він кидався просто. Так не роблять у цивілізованій країні. Ну що це за поведінка? Не можна приходити в особистий простір президента, ну серйозно, це ж безпека. Це ж перша особа держави", – аргументує Мендель.

Мендель також прокоментувала інцидент на своїй сторінці в мережі Facebook.

"У США "Ні" для журналіста означає неможливість підходити до першої особи. Інакше журналіста заарештують ... Особливо важливо це усвідомлювати після 2017 року, коли, прикидаючись журналістом відомого видання, кілер підстрелив добровольця в Києві. Можливо, мої прохання дещо не дотягують до високих стандартів. Але Сергій Андрушко - не найгалантніший джентльмен. На відео видно, що я його не штовхала і не кидалася, а зупиняла. Хочемо цивілізованої поведінки – тоді на цивілізоване "Ні" не накидаймося на делегацію заради красивої картинки", - підсумувала Мендель.

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання Главі держави.