Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
27.09.19 15:42

Данилюк подав у відставку через загострення стосунків із Богданом і Коломойським, - НВ

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк міг покинути посаду через загострення взаємин з оточенням Володимира Зеленського.

Данилюк подав у відставку через загострення стосунків із Богданом і Коломойським, - НВ

Про це розповіло джерело "НВ", передає Цензор.НЕТ.

Як розповів співрозмовник видання, першою причиною звільнення є глава Офісу президента Андрій Богдан.

За його словами, керівник ОП намагався впливати на рішення РНБО.

Читайте також: Данилюк написав заяву про відставку з посади Секретаря РНБО, - ОП

Другою ж причиною відставки Данилюка стало бажання олігарха Ігоря Коломойського, якого пов'язують з президентством Зеленським, збільшити свій вплив на українську політику й отримати компенсацію за націоналізацію ПриватБанку.

"Війна серйозна", - заявило джерело.

Нагадаємо, 27 вересня Секретар РНБО Олександр Данилюк написав заяву про відставку.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100