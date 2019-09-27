Данилюк подав у відставку через загострення стосунків із Богданом і Коломойським, - НВ

Про це розповіло джерело "НВ", передає Цензор.НЕТ.
Як розповів співрозмовник видання, першою причиною звільнення є глава Офісу президента Андрій Богдан.
За його словами, керівник ОП намагався впливати на рішення РНБО.
Другою ж причиною відставки Данилюка стало бажання олігарха Ігоря Коломойського, якого пов'язують з президентством Зеленським, збільшити свій вплив на українську політику й отримати компенсацію за націоналізацію ПриватБанку.
"Війна серйозна", - заявило джерело.
Нагадаємо, 27 вересня Секретар РНБО Олександр Данилюк написав заяву про відставку.