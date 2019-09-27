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27.09.19 16:11

Сміла і Червоноград можуть залишитися без опалення через борги, - "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз України" повідомляє, що містам Сміла (Черкаська область) і Червоноград (Львівська область) загрожує зрив опалювального сезону через заборгованість.

Сміла і Червоноград можуть залишитися без опалення через борги, - "Нафтогаз"

Інформацію про компанії, заборгованості яких ставлять під загрозу початок опалювального сезону, опубліковано на сайті НАК "Нафтогаз", повідомляє Цензор.НЕТ.

Всього в списку боржників - 116 компаній. Всього ж тепло в оселі українців постачають 1316 підприємств.

"Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в опалювальний період, що є абсолютно неприпустимим", - заявили в компанії.

Сміла і Червоноград можуть залишитися без опалення через борги, - Нафтогаз 01

Опалювальний сезон в Україні починається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках з централізованим теплопостачанням включається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче 8 градусів за Цельсієм.

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