Україна дозволила Польщі проведення пошуково-ексгумаційних робіт

Про це повідомив український заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Інформацію про надання відповідних документів підтвердив посол Республіки Польща у Києві Бартош Ціхоцький.

Згідно з умовами, висунутими українською стороною, ексгумація має проводитися українськими дослідниками разом із польськими експертами після виконання необхідних формальностей.

Офіційне прохання про відновлення ексгумації Польща подала минулого тижня. Цього тижня Україна дала Польщі позитивну відповідь.

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"Зараз отримано згоду на проведення таких робіт, що означає, що польська сторона має вибрати пізніше виконавця. Виконавець, український виконавець, має отримати всі дозволи, вибрати місце, де будуть починатися ці пошуково-ексгумаційні роботи, і потім починати роботу спільно з польськими експертами", - зазначив Боднар.

Як зазначив посол Бартош Ціхоцький, документ, що його надала Україна, містить перелік процедурних дій, які має здійснити польський Інститут національної пам’яті з метою відновлення ексгумації.