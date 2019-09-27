СБУ повідомила мені про ознаки корупції в поданих на підпис документах про закупівлю швидких на 100 млн грн. Чи є ще питання? - Скалецька прокоментувала заяви держслужбовців МОЗ

Про це йдеться в заяві міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької, передає Цензор.НЕТ.

"Я взяла на себе персональне зобов'язання перед президентом, отримала його підтримку і схвалення щодо продовження руху змін у системі охорони здоров'я. Я взяла на себе персональне зобов'язання перед Верховною Радою України та народом України, що зроблю все, щоб кожен українець мав доступ до якісних, своєчасних, високотехнологічних медичних послуг. Я взяла на себе персональне зобов'язання перед прем'єр-міністром України, що виконаю кожен з пунктів, покладений на мене програмою уряду, та продовжу розпочаті трансформації. Несу персональну відповідальність перед народом України, президентом, парламентом і урядом. Тому перше – в МОЗ буде проводитися аудит. За його результатами найкращі, найефективніші працівники залишаться працювати на державу і український народ. Хто за картинками ховає неефективність і бездіяльність – на вихід", - заявила міністерка.

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"Реформа державної служби – щоб професійні чиновники працювали на державу і не були політиками. Тому мені не зрозуміло, чому чиновники тиснуть на мене політичними засобами. У цьому мене підтримав прем'єр-міністр", - акцентувала вона.

"Друге – робота міністерства йде у звичайному режимі. Внутрішня сварка між одним із моїх заступників та частиною колективу відомства не впливає на те, щоб швидка доїхала до пацієнта вчасно, були ліки, готувалися закони. Ми всі працюємо. Громадянам немає про що турбуватись", - запевнила міністерка.

"Третє – про звинувачення та інформацію щодо ліків, придбання автомобілів швидкої допомоги та інші закиди. Я особисто вивчаю кожен з пунктів. Дивно, правда, що я дізнаюсь про проблеми через Facebook (до речі, як і про запрошення на зустріч із колективом), а не під час робочих нарад чи особистого повідомлення. Дивно, що я дізнаюсь про проблеми через Facebook, коли перебуваю у відрядженні в США. Окрема увага – про закупівлі автомобілів. СБУ повідомила мене, що документи, які мені надали на підпис, мають ознаки корупції (розтрати) на 100 млн гривень. Про це кілька тижнів тому я повідомила і департаменти охорони здоров'я в областях. Чи є ще питання?" - констатувала Скалецька.

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"Хочу запевнити всю команду міністерства – всі, хто працює ефективно на державу і народ України, спеціаліст у своїй справі – далі буде працювати в команді. І на тому крапка. Суть реформи державної служби – професійні чиновники, знавці своєї справи, що без політики працюють на державу. А не політичними засобами воюють з командою міністерства. Не я цю війну почала, але я її завершу. Зустріч з колективом буде. Так само, як і в перший день моєї роботи, коли я зібрала всіх і спитала про нагальні завдання, що скорше необхідно. Спілкуюсь з усіма, дослухаюсь, працюємо спільно. Пацієнти та лікарі втомились від політики. Вони чекають на результати нашої роботи", - резюмувала міністерка.

Нагадаємо, 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.

Пізніше він на своїй сторінці в Facebook заявив, що впевнений, що глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми всередині відомства.



