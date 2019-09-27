Ставлення Берліна до Києва не зміниться, - представник Меркель

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йшлося на брифінгу в п'ятницю в Берліні.

"Ми не коментуємо розшифровки телефонних розмов", - заявив речник Меркель Штеффен Зайберт.

Він зазначив, що Німеччина останнім часом зробила великий внесок у захист суверенітету і територіальної цілісності України, проведення нею реформ.

Штеффен Зайберт зазначив, що між двома країнами ведеться активний діалог з метою підготовки саміту в "нормандському форматі", підтримуються численні контакти як з Україною, так і з іншими учасниками нормандського процесу. Зайберт також нагадав, що в Нью-Йорку Меркель зустрічалася і з Трампом, і з Зеленським.

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Представник МЗС ФРН Райнар Бреуль зі свого боку уточнив, що участь Німеччини у справах України є дуже великою. За даними ОЕСР (Організації економічного співробітництва), ФРН є третім найбільшим партнером у плані надання допомоги Україні після США та ЄС, у який ФРН також робить внески. До того ж, Берлін дуже сильно ангажований політично в питанні розв’язання конфлікту, в тому числі в "нормандському форматі", та відіграє велику роль у Мінському процесі.

"І ми будемо продовжувати брати активну участь", - запевнив дипломат.

Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня.

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