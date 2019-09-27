Для реалізації "формули Штайнмаєра" мають бути дотримані стандарти безпеки і контроль на кордоні з РФ, - Кучма

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Коротко щодо "формули Штайнмаєра". Моя позиція дуже проста і зрозуміла: мають бути дотримані стандарти безпеки і всі інші стандарти - тоді ми готові проводити вибори. У тому числі питання кордону українсько-російського. Я не кажу, що ми сьогодні можемо там прикордонників українських поставити, але хоча б СММ ОБСЄ - її і сьогодні туди не пускають. А коли неконтрольованого кордону близько 450 км - що це таке?" - сказав Кучма під час спілкування зі студентами Університету ім. Альфреда Нобеля в м. Дніпрі, відповідаючи на запитання щодо "формули Штайнмаєра".

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За його словами, якщо Україна та Росія хочуть проведення демократичних виборів і "щоб українська територія дійсно стала українською", а не підконтрольною Росії, то треба зробити "все, що відповідає цим стандартам". "Тоді і мир буде в Україні. Це записано і в Мінських угодах: перший пункт - безпека. А якщо щодня там стріляють, то про що можна говорити, якщо щодня гинуть люди?", - запитує Кучма.

Він зазначив, що не може сприймати позицію деяких політиків і не готовий підписувати документ, який не включає безпеку українців на Донбасі. "Коли з того боку (з Росії) звучить, що "ми один народ", то чому ми вбиваємо свій один народ? Тому ту політику, яку ми іноді слухаємо від деяких політиків, я сприймати не можу і під таким документом ставити свій підпис не хочу", – наголосив Кучма.