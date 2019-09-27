Рада адвокатів України закликала ВР відправити на доопрацювання законопроєкт №1008

Рішення РАУ звернутися до Верховної Ради, Президента України та міжнародних організацій ухвалено під час засідання в Одесі 21 вересня.

У зверненні йдеться про те, що законопроєкт несе ризики відступу від досягнутого рівня європейських стандартів у сфері захисту прав людини, повідомляє Unba.org.ua.

"На жаль, сьогодні ми бачимо, що відбувається прискорений процес внесення змін до законодавства, який несе серйозні виклики дотриманню принципів правової держави і загрожує зниженню досягнутого рівня стандартів Ради Європи в сфері правосуддя. Про це уже сигналізує офіційна позиція представництва Європейського Союзу в Україні і посольства Канади в Україні щодо проєкту закону №1008 про органи судового самоврядування та законопроєкт №1032 про реформу органів прокуратури, яка була поширена 11 вересня 2019 року.

Зокрема, ключові міжнародні партнери відзначили, що "є ризики, що непродумані кроки по зміні чинного законодавства, що регулюють діяльність судової влади, адвокатури, прокуратури ставлять під сумнів надійність України як партнера ключових європейських інституцій". У цьому документі вказано на необхідність "розпочати ретельний консультативний процес щодо вищезгаданих законопроєктів та залучити до нього відповідні правничих експертів, громадянське суспільство і міжнародне співтовариство". Законопроєкт №1008 наразі прийнятий у першому читанні без належних консультацій з професійною адвокатською спільнотою. Це суперечить міжнародним стандартам, насамперед, Основним принципам ООН про роль юристів, які передбачають залучення професійної організації адвокатури до розробки профільного законодавства", - йдеться у зверненні РАУ.

РАУ також наполягає на тому, що під час ухвалення законопроєкту №1008 обов’язковим є звернення до Венеціанської комісії.

Повний текст звернення можна подивитися тут