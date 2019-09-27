Зміни у складі правління компанії Burisma Limited, куди входив син Байдна, не були і не є предметом розслідування НАБУ, - Бюро

"Події, які розслідують детективи НАБУ у цій справі, охоплюють лише період 2010-2012 років. Зміни у складі правління компанії Burisma Limited, які наразі стали об’єктом уваги міжнародної спільноти, відбулися лише у травні 2014 року, тому не є і ніколи не були предметом розслідування НАБУ", - йдеться в повідомленні НАБУ у фейсбуці в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

У Бюро нагадали, що вони розслідують кримінальне провадження за фактом вчинення неправомірних дій чиновниками Мінекології часів президентства Віктора Януковича під час видачі спеціальних дозволів на користування надрами низці підприємств, засновником яких є Burisma Limited, а кінцевим бенефіціарним власником - ексміністр екології Микола Злочевський.

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"Перевірка діяльності членів правління приватних суб'єктів господарювання в періоди, які не мають стосунку до охоплюваного періоду можливого вчинення кримінального правопорушення (2010-2012. - Ред.), не є завданням НАБУ", - підкреслили в Бюро.

У травні 2014 року син тодішнього віцепрезидента США Гантер Байден став членом ради директорів Burisma Limited.

Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Наприкінці 2014 року він залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч.3 ст.368-2 КК). Генпрокуратура розслідувала кілька кримінальних проваджень, фігурантом яких був Злочевський, в 2015-2016 роках передала ці справи в НАБУ.

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НАБУ повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання в Мінекології в той період, коли його очолював Злочевський, отримали цю справу від Генпрокуратури за підслідністю наприкінці 2015 року. За версією слідства, зловживання мали місце під час закупівлі Мінекології у 2011 році на кошти державного бюджету послуг з дистанційного зондування землі.

У травні 2019 року директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро не закрило жодного кримінального провадження, яке стосується ексміністра Злочевського.

У вересні 2019 року ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена. Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Згодом Білий дім опублікував стенограму, яка ґрунтується на записах співробітників адміністрації США, які були присутні в кабінеті Трампа під час телефонної розмови із Зеленським.