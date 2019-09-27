Сенцову вручать премію Сахарова в Страсбурзі 22 жовтня, - Йозвяк (виправлено)

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Сенцов отримає премію Сахарова в Страсбурзі 23 жовтня", - зазначив він.

Трохи пізніше Йозвяк написав, що церемонія відбудеться у вівторок, 22 жовтня.

Нагадаємо, 12 грудня 2018 року Олег Сенцов, на той момент незаконно утримуваний у Росії політв'язень, був нагороджений премією "За свободу думки" імені Сахарова". На церемонії нагородження замість нього виступила сестра Сенцова Наталія Каплан.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.