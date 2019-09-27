Вказівок кого чіпати, кого не чіпати від Зеленського або Офісу Президента не було, - Холодницький

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Була зустріч із Володимиром Зеленським наприкінці травня. Тиску жодного не було… Була нормальна розмова про те, що країна потребує результатів. Я поділяю позицію президента, що з корупцією треба щось кардинально робити, і це все має бути зроблено, як це прописано для кожного органу", - заявив він.

Холодницький підкреслив, що одні правоохоронні органи мають збирати, зберігати та надавати докази, інші мають ці докази аналізувати і приймати рішення щодо них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не підтримую підхід, де Україні радять кого призначати чи звільняти в антикорупційних органах, - Тейлор про Холодницького

"Жодних вказівок, - кого чіпати, кого не чіпати, - не було. Навпаки, було бачення, що навіть якщо нова влада попадеться, ми (президент та його команда. – Ред.) перші, хто будемо вимагати справедливого слідства і суду. Це, скажу відверто, обнадійливо... Жодних дзвінків з Офісу Президента з вказівками, тих чіпайте чи не чіпайте, не було", - додав він.

За словами Холодницького, це дає надію, що в роботі усієї правоохоронної системи, не тільки в Національному антикорупційному бюро України та САП, буде незалежність. Крім того, керівник САП зауважив, що бачить у нового генпрокурора Руслана Рябошапки бажання до змін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський помирив Ситника з Холодницьким, - Бутусов