Співак Винник потрапив у базу "Миротворця" за підтримку антиукраїнської акції пропагандистів РФ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на базу сайту.

На сайті музиканта назвали учасником пропагандистської антиукраїнської акції, спрямованої на перекладання відповідальності за розв'язану Росією війну на Україну.

"Російські зірки, які підтримали силове захоплення російськими військами Криму, а потім російську агресію на українському Донбасі, зняли знущальний кліп, в якому співають про те, що хочуть миру. У цьому ролику з'явився також український співак Олег Винник", - сказано в досьє.

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Центр "Миротворець" просить вважати публікацію заявою про вчинення громадянином "усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку".

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Винник - єдиний український артист, який приєднався до проєкту "#Всеммир".

У ньому також знялися російські артисти, які підтримали анексію українського Криму, зокрема Валерія і Нонна Гришаєва.