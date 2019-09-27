Усі адміністративні послуги переведуть в онлайн упродовж 5 років, - Федоров

Про це віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив під час П'ятого національного форуму IT-директорів органів влади в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Є великі цілі у міністерства і перша - оцифрувати 100% послуг за 5 років, і якщо послуга не буде надаватись онлайн, то вона не буде надаватись і офлайн. При цьому ми забрали функцію формування політики у сфері адмінпослуг. Тобто ми розуміємо, що не будемо оцифровувати той хаос, який є сьогодні, а будемо працювати над удосконаленням дизайну процесів, не вебдизайнів, а саме того, як процеси влаштовані", - сказав Федоров.

Він також зауважив, що хоче зробити простий сервіс, щоб держава була "максимально непомітною" і послуги надавались якнайпростіше.

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Участь у форумі беруть ІТ-директори з органів влади усіх рівнів в Україні та представники донорів, що прагнуть підтримувати розвиток електронного урядування в Україні. Цього року форум присвячено співпраці між Україною та Європейським Союзом у розвитку цифрового суспільства. Особливий наголос буде зроблено на розбудові довіри у цифровому суспільстві при розробленні IT-систем та публічних електронних сервісів.