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27.09.19 17:32

Редакція "Схем" опублікувала повне відео конфліктного спілкування журналіста Андрушка та речниці президента Мендель. ВIДЕО

Редакція проєкту "Схеми" опублікувала повну версію конфліктного спілкування журналіста Сергія Андрушка та речниці глави держави Юлії Мендель.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами співробітників проєкту, відео опубліковано для уникнення маніпуляцій з боку Офісу Президента.

"Задля уникнення маніпуляцій з боку представників Офісу Президента і речниці Зеленського, редакція "Схем" публікує повне відео спілкування Сергія Андрушка з Юлією Мендель та спроб нашого журналіста отримати позицію керівника ОП Богдана і глави держави щодо фактів, встановлених редакцією під час проведення розслідування "Андрій Богдан. "Незаслужене" звання та грамота від Азарова в розпал Майдану"", - написали в коментарі до запису журналісти "Схем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Він намагався потрапити в особистий простір президента: Мендель прокоментувала інцидент із журналістом Андрушком

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