Редакція "Схем" опублікувала повне відео конфліктного спілкування журналіста Андрушка та речниці президента Мендель. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами співробітників проєкту, відео опубліковано для уникнення маніпуляцій з боку Офісу Президента.

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"Задля уникнення маніпуляцій з боку представників Офісу Президента і речниці Зеленського, редакція "Схем" публікує повне відео спілкування Сергія Андрушка з Юлією Мендель та спроб нашого журналіста отримати позицію керівника ОП Богдана і глави держави щодо фактів, встановлених редакцією під час проведення розслідування "Андрій Богдан. "Незаслужене" звання та грамота від Азарова в розпал Майдану"", - написали в коментарі до запису журналісти "Схем".

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