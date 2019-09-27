Плануємо у 2020 році знизити рівень смертності на дорогах на 30%, - заступник міністра інфраструктури Лавренюк

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, про це заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.

"Ми підходимо до вирішення цієї проблеми масштабно і комплексно. У нас амбітна мета - до 2020 року знизити рівень смертності на дорогах на 30%", - повідомив він.

Заступник міністра додав, що "в Україні щорічно на дорогах гине понад 3,5 тисячі осіб. Це більше, ніж забирає війна на Сході!".

За словами Лавренюка, програма Міністерства, крім будівництва нових доріг, передбачає, зокрема, ряд заходів, обсяг фінансування, яких буде збільшуватися.

"У Державному дорожньому фонді 5% передбачено на забезпечення безпеки дорожнього руху. Це чималі кошти, цього року 2 млрд грн, наступного - 4 млрд грн. Кругові перехрестя, острова безпеки, "розумні" світлофори, освітлені пішохідні переходи за новими державними будівельними нормами, де не просто "зебра" намальована, а вони припідняті. Ці заходи на нових, побудованих дорогах будуть зменшувати смертність", - сказав заступник міністра.

Водночас Лавренюк підкреслив, що завдяки реалізації цієї програми "в разі стабільного фінансування будівництва доріг через 3-5 років ми побачимо суттєві зміни".

За його словами, Мінінфраструктури готує на затвердження уряду додаткові заходи щодо посилення контролю за ліцензійними видами перевезень.

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