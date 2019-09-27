САП не погоджувала "прослушку" Труби, - Холодницький

Про це керівник САП Назар Холодницький заявив в інтерв'ю радіо "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Буду говорити про себе. Ні я, ні моя структура такі негласні дії не погоджували. Ні САП, ні НАБУ "прослушку" у пана Труби не ставили", - сказав Холодницький.

При цьому він підкреслив, що якби НАБУ проводило такі дії, то на це була б необхідна санкція прокурора, яка не давалася. В іншому разі встановлення "прослушки" вважається незаконною дією.

"САП жодних НСРД (негласних слідчих (розшукових) дій. - Ред.) стосовно директора ДБР не погоджувала. І, я сподіваюся на 99%, що НАБУ незаконно цього б не робило", - додав Холодницький.

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Нагадаємо, 21 вересня стало відомо, що в кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби виявлено підслуховуючий пристрій.

За словами прессекретаря ДБР, прослушка може нашкодити розслідуванню деяких резонансних справ.

Джерело повідомило Цензор.НЕТ, що прослуховувальну апаратуру в кабінеті Труби встановило НАБУ. Але 26 вересня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що його відомство не прослуховувало кабінет глави ДБР.

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