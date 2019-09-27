"Може нашкодити": українців попередили про ризики нового законопроєкту "Слуги народу"

Таку думку висловив політичний консультант Дмитро Васильєв у своєму блозі на сайті Лига.net. Він вважає, що проєкт цього закону може стати антиліберальним, якщо в нього не будуть внесені логічні правки, пише Обозреватель.

"Сьогодні навантаження на них (гірничо-збагачувальні комбінати) і так досягло граничного рівня, якого вимагали і МВФ, і національна влада (40% прибутку державі, 60% - добувній компанії). У сусідній Росії це навантаження, наприклад, удвічі нижче. А в разі ухвалення закону, за словами профільних експертів, в українських ГЗК рентна ставка буде у 9 разів вищою, ніж у російських. Про яку конкурентну перевагу України тоді можна говорити?" - підкреслив експерт.

Він прогнозує, що після внесення змін підприємства можуть зупинятися і звільняти співробітників, які потім у можуть вимушено стати трудовими мігрантами.

За даними Васильєва, в результаті ухвалення нинішньої редакції законопроєкту, втрати бюджету становитимуть до 90-120 млн доларів на рік.

Він також заявив із посиланням на джерела, що сам глава податкового комітету Ради Данило Гетманцев знає про прорахунки законопроєкту, але пропонує внести його у парламент до першого читання в нинішньому вигляді.

"У США, наприклад, існує традиція і регуляторне правило, що жоден закон не вноситься в конгрес без попереднього відкритого обговорення в експертному і фаховому середовищі за участю ЗМІ. Завдяки цьому досягається максимальне врахування всіх точок зору - і держави, і гравців ринку, що дозволяє виправити можливі помилки або неточності ще до внесення на голосування. Чому б Україні не робити так само? З використанням нейтральних майданчиків для обговорення цього питання, з можливістю висловитися і бути почутими для профільних українських та міжнародних експертів у даній галузі. Адже від цього виграє якість законів, розвиток бізнесів і економіки країни, дохідна частина бюджету і зростання доходів населення", - підсумував експерт.