Я спілкувався зі співробітником ГРУ, який прямо говорив про захоплення Криму Росією і вторгнення армії РФ у серпні 14-го, - Сенцов

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Новая газета", повідомляє Цензор.НЕТ.

"З грувцем ми зустрілися в Ростовському суді, засідання у його справі відбувалося паралельно з моїм. Він брав участь у захопленні Криму, був під Іловайськом, стріляв у моїх побратимів. Ненависті я до нього не відчував. Як смерть зрівнює, так і в'язниця. Мені було цікаво дізнатися в нього, що ж там було. Я був вражений, що ще 24 березня, за три дні до захоплення будівель (Верховної ради і ради міністрів Криму. - Ред.), вони перевезли з Новоросійська до Севастополя військові катери. Оперативний план захоплення Криму з'явився за кілька днів. І друге - під Іловайськом, він говорив, всі основні речі робили вони, з ополченцями не контактували. Всі основні бої 2014 року, які завдали шкоди українській армії, вела російська армія. Я побачив людину, яка прямо про це казала. Йому не було сенсу брехати, тому що він сідав у в'язницю", - заявив Сенцов.

Він розповів, що цей співробітник ГРУ сів за вбивство поліцейського. Ще з двома бойовиками він спілкувався вже під час етапування в місця позбавлення волі.

"Один воював за гроші, зовсім несамовитий був - то вішався, то "вскривався". А інший був домашній хлопчик, такий комсомолець, 21-22 роки ... Я поставив йому запитання: "2014 рік, бої, регулярна армія. Як ви могли протистояти?" – "А що, у нас всього було більше: танків більше, "Градів" більше, артилерії більше. Звичайно, нас не могли перемогти". Звідки все це? Він розумів", - сказав Сенцов.

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За його словами, те, що він чув у в'язниці від співрозмовників, дало чітке розуміння того, що якби Росія не втрутилася і не ввела в Україну війська напряму, то "до осені 2014 року "ДНР" уже б зупинили".