Україна в ПАРЄ працюватиме над поглибленням співпраці з країнами-членами Ради Європи, - Ясько

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявила глава нової делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада Європи є стратегічно важливою організацією в контексті захисту прав людини, свобод і демократії. Однак фізична присутність не завжди забезпечує захист національних інтересів", - сказала вона.

"Головне - це відстоювати інтереси України, збільшувати кількість партнерів і союзників, поглиблювати співпрацю з існуючими. Робити так, щоб у порядку денному асамблеї звучала наша позиція не тільки нашими вустами", - заявила глава української делегації.

"Ми працюємо над тим, щоб мати спільну позицію з нашими партнерами і щоб наш голос мав одну загальну і єдину позицію", - додала вона.

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Водночас Ясько підкреслила, що відмова України від участі в роботі ПАРЄ є єдино можливою і правильною реакцією.

Вона пояснила, що в такий спосіб делегація висловлює свою незгоду з поверненням Росії в ПАРЄ.

Ясько зазначила, що українська делегація вважає це небезпечним прецедентом і має намір відстоювати інтереси не тільки України, а й усіх країн-членів Ради Європи, у яких впала довіра до організації.

"Ми маємо робити максимально, щоб відігравати ключову роль у перезавантаженні ПАРЄ, тому обраний нами спосіб неучасті в сесії поки є правильним для створення зрозумілого політичного сигналу", - заявила глава делегації.

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Нагадаємо, 20 вересня відбулися установчі збори делегації Верховної Ради в ПАРЄ. Очолила делегацію нардепка з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько. Першим заступником голови делегації обрали нардепа від "Батьківщини" Сергія Соболєва, а заступником - представника фракції "Голос" Рустема Умерова. До складу української делегації входять, зокрема, Юлія Льовочкіна від фракції "Опозиційна платформа - За життя", Сергій Соболєв від "Батьківщини" та Олексій Гончаренко від "Євросолідарності", які представляли в ПАРЄ Раду 8-го скликання.

21 вересня керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко повідомив, що українська делегація не поїде на найближчу сесію ПАРЄ.

23 вересня делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи офіційно відмовилася від участі в осінній сесії організації. У такий спосіб наша країна висловлює протест проти повернення Росії в ПАРЄ.

26 вересня "Опозиційна платформа - за життя" заявила, що все одно делегує свого представника для роботи в осінній сесії ПАРЄ, попри бойкот роботи українською делегацією.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба зазначив, що делегат від ОПЗЖ у такому разі може представляти лише особисту позицію, а не нової делегації Ради.