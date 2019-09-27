Екснардепу Березкіну повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. під виглядом кредиту, - САП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Досудовим розслідуванням зібрано докази, які дають достатні підстави вважати, що колишній народний депутат як бенефіціар групи компаній "Креатив" наприкінці 2013 – початку 2014 років організував заволодіння коштами державного банку АТ "Ощадбанк" у сумі 20 млн. доларів США, залучивши до таких дій інших осіб, у тому числі службовців банківської установи", - йдеться в повідомленні.

Заволодіння коштами здійснено за попередньою змовою групою осіб під видом видачі кредиту, хоча достатнього забезпечення для його отримання банк не отримав.

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"Указані кошти після їхнього отримання на рахунок однієї з компаній групи "Креатив" відразу були легалізовані шляхом перерахування на рахунки іноземних компаній (в тому числі офшорних юрисдикцій) начебто на виконання контрактів з поставки тропічної олії. В подальшому компаніями офшорних юрисдикцій за рахунок отриманих як кредит коштів АТ "Ощадбанк" придбано активи в м. Одесі та на Чорноморському узбережжі, після чого їхні корпоративні права були передані дітям екснардепа", - зазначили в САП.

В антикорупційної прокуратурі нагадали, що майже рік тому Верховна Рада України не підтримала подання Генерального прокурора України про надання згоди на притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності.

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У повідомленні не називається ім'я підозрюваного екснардепа, проте раніше повідомлялося, що НАБУ і САП розслідують кримінальне провадження щодо вигодоодержувача групи "Креатив" Станіслава Березкіна.