"Хворий" конгресмен Шифф повністю перекрутив мою розмову із Зеленським, - Трамп

Про це Трамп написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Член палати представників Адам Шифф повністю перекрутив мою розмову з Президентом України та зачитав її Конгресу і мільйонам (слухачів. - Ред.). Він має піти у відставку і стати об'єктом розслідування. Він займається цим упродовж двох років. Він хвора людина!" - написав Трамп.

У подальших твітах американський лідер пояснив, що саме має на увазі.

"Він (Шифф. - Ред.) читав нібито точну розшифровку дзвінка, але повністю змінив слова, щоб уся розмова звучала жахливо, а я видавався винним. Він був упереджений, і його спіймали! Адам Шифф брехав Конгресу і обвів навколо пальця американську публіку. Він займався цим два роки. Я закликаю його негайно залишити Конгрес через це шахрайство!" - написав Трамп.

"Якщо цю ідеальну телефонну розмову з Президентом України визнають неприйнятною, тоді жоден майбутній Президент більше ніколи не зможе розмовляти з іншим іноземним лідером!" - пізніше додав президент США.

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Виступаючи напередодні, 26 вересня, під час слухань у Комітеті з розвідки, Шифф сказав, що передасть "суть того, як спілкується містер президент", нагадує "Радіо Свобода".

"Ми дуже добре ставилися до вашої країни. Дуже добре. Жодна інша країна не зробила так багато, як ми. Але ви знаєте, я не бачу тут взаємності... Я хочу, щоб ви зробили мені одну послугу. І я збираюся повторити це сім разів, щоб ви краще почули. Я хочу, щоб ви облили брудом мого політичного опонента. Багато бруду тут і там. І для цього я хочу сконтактувати вас із генеральним прокурором США Біллом Барром. За ним стоять усі американські правоохоронні органи. І я хочу сконтактувати вас з Руді, ви полюбите його, повірте мені", - заявив з трибуни Шифф, таким чином пародіюючи висловлювання Трампа з оприлюдненого тексту стенограми розмови із Зеленським.

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Говорячи серйозно, Адам Шифф назвав стиль спілкування Трампа з українським президентом "класичним кримінальних шантажем".

Нагадаємо, раніше, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.