Переговори з МВФ продовжаться через 2 тижні, - Рожкова

Про це повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми розраховуємо, що протягом найближчих двох тижнів ми закінчимо цю роботу. А вже за два тижні відбудуться щорічні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку, де можна буде напевно фіналізувати це все, оскільки там будуть усі учасники процесу", - сказала вона журналістам.

За її словами, МВФ зберігає жорстку позицію щодо "Приватбанку".

"Для Міжнародного валютного фонду неприйнятне оскарження націоналізації як такої, і другий момент важливий - робота щодо повернення активів, повернення витрачених державою грошей", - сказала Рожкова.

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При цьому вона зазначила, що в частині повернення активів йдеться не лише про "Приватбанк", а й про великі банки, які було виведено з ринку, - "Дельта Банк", "ВіЕйБі Банк", "Фінансова ініціатива", "Фінанси та кредит", "Імексбанк".