Від початку доби поранено одного нашого воїна. Ворог порушив перемир'я 14 разів, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі поблизу Водяного – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

у районі Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

неподалік Авдіївки та поблизу Лебединського – зі стрілецької зброї.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Травневого – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;

неподалік Луганського – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Південного – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Луганського – з міномета калібру 120 мм;

поблизу Новозванівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.



Упродовж поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення".