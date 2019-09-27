Маріонетки Москви намагалися зірвати нараду ОБСЄ, - постпред України Цимбалюк

Про це "Укрінформу" заявив постпред України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, інформує Цензор.НЕТ.

"У наc від самого початку наради були побоювання, що відбуватимуться ці речі: Росія використовувала так звані Gongos - кишенькові маріонеткові неурядові організації - з метою внесення дезорганізації в роботу БДІПЛ, перекладення відповідальності на інших, відволікання уваги від своїх проблем", - заявив Цимбалюк.

Однак, як зауважив постпред України при міжнародних організаціях, спроби Росії здійснювати фальшиві, неповні, селективні виступи призвели до того, що не Україна опинилася в незручному становищі, а національні делегації країн ОБСЄ "прочитали цю тактику Росії і згуртувалися навколо України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія підтримала бойкот Україною осінньої сесії ПАРЄ

"Під час заключного засідання всі делегації, можливо крім азійських країн, відзначили проблеми, які існують у Російській Федерації зі свободою зібрань, правами людини. Ми вдячні партнерам, що вони не забувають про нас і підтримують питання прав людини на тимчасово окупованих територіях у Криму, на Донбасі, що це питання не залишається осторонь, а перебуває у центрі уваги", - констатував український дипломат.

Водночас він зазначив, що в умовах, коли Росія вдається до хитрощів і привозить на нараду ОБСЄ своїх маріонеток, заважаючи роботі БДІПЛ, в роботі організації потрібно розпочати дискусію про зміну правил участі в нараді.

"Питання до цієї дискусії вже є: від удосконалення процесу реєстрації учасників до надання їм слова і взаємодії країн", - зазначив Цимбалюк.

Він висловив сподівання, що наступного року правила участі у щорічній варшавській БДІПЛ ОБСЄ буде вдосконалено.