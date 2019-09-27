"Ніч на Банковій. Знову", - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Організатори акції зазначають у фейсбуці: "Минув рік відтоді, як громадяни вийшли на мирну акцію "Ніч на Банковій" під Адміністрацію Президента Порошенка з вимогою розслідувати напади на активістів і звернути на проблему належну увагу.

Тоді ми зібрали так званий список Гандзюк - 55 справ найбільш жорстоких нападів і вбивств цивільних активістів, які відбулися від початку 2017 року.

За рік в Україні повністю змінилася влада. Але не змінився стан розкриття справ замовних нападів на громадських діячів. Усі замовники - на свободі, усі саботажники - не покарані.

Хто наступний? Через рік ми знову збираємося на Банковій, під офісом нового президента, щоб сказати йому прямо в очі: досить бути статистом смерті. Проблема нападів на активістів не вирішується. За рік - жодного прогресу. Побиття і саботаж тривають.

В Україні змінився президент; оновився парламент; є новий генпрокурор, глава СБУ і старий міністр МВС. Ніхто з тих, хто потрапив до влади "слугою народу", не запропонував дієвого плану вирішення системної проблеми терору громадських активістів.

Ніч на Банковій знову об'єднає різних людей: активістів, журналістів, правозахисників, ветеранів, просто небайдужих громадян. Пліч-о-пліч стоятимуть ті, хто часто називають один одного супротивниками і опонентами. Ми об'єднаємося заради спільної мети - продемонструвати владі, що не готові миритися з тим, що вона мовчить, самоусувається; не помічає; розводить руками, поки інша її частина жорстоко знущається з українського суспільства. Ми вимагаємо безпеки для живих та справедливості для мертвих і постраждалих".













Фото, відео, - Олег Богачук