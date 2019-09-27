Флагман Морської охорони "Григорій Куроп'ятников" повернувся з докового ремонту, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Протягом літа в Миколаївському судноремонтному підприємстві проведено комплекс ремонтних робіт загальною вартістю близько 9,5 млн грн.

Судноремонтники виконали ремонт корпусу, корабельних систем та технічних засобів. Наступний етап – ремонт озброєння. Наразі завершуються відповідні тендерні процедури.

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За тиждень очікується повернення в базу після ремонту ще одного корабля Морської охорони "Поділля", а протягом найближчого часу запланований ремонт ще двох кораблів такого ж проєкту.