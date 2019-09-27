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27.09.19 21:37

Нам потрібно підтримати Зеленського. Йому важко тримати удар, - Тимошенко про розмову Трампа і Зеленського

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко підтримала президента Зеленського в його розмові із Трампом.

Нам потрібно підтримати Зеленського. Йому важко тримати удар, - Тимошенко про розмову Трампа і Зеленського

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі "Свободи слова" із Савіком Шустером.

Тимошенко заявила, що розмова Трампа і Зеленського викликала в усьому світі "інформаційне цунамі. Немає такого каналу або видання, які не висловилися щодо цього питання".

За словами лідерки "Батьківщини", навіть якби президентом України був "супердосвідчений", то це цунамі збило б і його.

Вона наголосила: "Наш президент не мав досвіду і не міг знати, що і як відповідати. У нього брак досвіду - звідси пасажі в бік ЄС. Нам потрібно адекватно ставитися і підтримати Зеленського. Йому складно і важко тримати удар".

За її словами, наша країна перебуває у світі, де "колосальна турбуленція".

"Ми не маємо права стати частиною чужих виборів. У США нас підтримують і демократи, і республіканці. Україна - це одне з тих небагатьох питань, яке їх об'єднує", - резюмувала Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я відповідаю за кожне слово про європейських колег, - Зеленський щодо висловлювання на адресу лідерів ЄС у розмові з Трампом

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