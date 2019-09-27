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27.09.19 21:43

14 українських військовослужбовців, які мають поранення та ампутації, пройшли курс реабілітації в Латвії. ФОТО

27 вересня після завершення 18-денного курсу реабілітації в Національному реабілітаційному центрі "Вайварі" (м. Юрмала) з Латвії до України повернулися 14 українських військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної гвардії.

14 українських військовослужбовців, які мають поранення та ампутації, пройшли курс реабілітації в Латвії 01

Серед них троє представників Національної гвардії України - один чинний офіцер та двоє бійців, які проходили службу в НГУ протягом 2014-2015 років.

Усі троє свого часу брали участь у проведенні антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях. У ході виконання бойових завдань військові зазнали поранень різного ступеня тяжкості, що спричинило ампутацію. Після цього гвардійці проходили лікування в державних лікувальних закладах і за кордоном. Кожен з них сьогодні користуються протезами.

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Лікування в Юрмалі стало можливим завдяки програмі Уряду Латвії з медичної реабілітації для військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які брали участь у проведенні АТО/ООС.

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