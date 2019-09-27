"Ми рухаємося до ЄС і НАТО", - Разумков

Про це він сказав на зустрічі з послом Грецької Республіки в Україні Георгіосом Пукаміссасом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Дмитро Разумков наголосив, що євроінтеграційні пріоритети України не змінилися. "Ми рухаємося до Європейського Союзу і НАТО", - сказав він.

Спікер подякував послу за сприяння у розвитку українсько-грецьких відносин, зокрема зміцнення міжпарламентської взаємодії, а також висловив вдячність за позицію Греції щодо підтримки незалежності та територіальної цілісності України. Він також висловив сподівання на плідну взаємодію України і Греції в майбутньому.

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Своєю чергою, Пукаміссас високо оцінив рівень останніх двох виборчих кампаній в Україні, а також наголосив, що Греція і надалі буде неухильно підтримувати Україну, її територіальну цілісність і суверенітет.