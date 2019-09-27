Наступного тижня ми намагатимемося завершити "турборежим", - Стефанчук

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Думаю, наступного тижня ми будемо намагатися завершити "турборежим" і перейти в нормальний режим роботи", - сказав віцеспікер

Стефанчук зазначив, що "Слуга народу", яка має більшість, не ігнорує думки інших фракцій, але партія влади на початку попереджала колег у парламенті, що спочатку має намір у прискореному режимі ухвалити підготовлений пакет законопроєктів, зокрема, від президента України Володимира Зеленського, необхідний для перезавантаження влади і запуску економіки.

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"Після цього ми перейдемо в звичайний режим", - зазначив він.

Стефанчук розповів, що наступного тижня в парламенті будуть розглянуті законопроєкти про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і викривачів корупції.

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