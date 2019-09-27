Частина депутатів від "Слуги народу" хочуть покарати Бужанського за хамство

Про це "Обозревателю" заявив нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін, інформує Цензор.НЕТ.

"Абсолютно неприпустиме поводження. Це неприпустимо для будь-якого депутата, не лише Бужанського. В нас у понеділок буде засідання фракції, думаю, ми порушимо питання, що люди мають, по-перше, поважати громадян, по-друге, – робити якісь висновки. Такі речі – це неповага і до себе, і до фракції, до громадян, виборців і всіх", – зазначив Безгін.

Нардеп анонсував "предметну жорстку розмову з керівництвом" щодо поведінки свого колеги.

"Ми дорослі люди, тому нам ніхто не проговорював, що ми не маємо вживати нецензурну лексику тощо. Природно, таких правил ніхто не виписував. Але оскільки ми зараз маємо такий прецедент, то не можна його залишати без уваги", – підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прийду на збори, скажу батькам, що вони довбо#би" - їхні діти можуть поламати ноги: нардеп Бужанський про відсутність люків на території однієї зі шкіл Дніпра

За його словами, "Бужанський щонайменше мав би публічно вибачитися перед людьми, яких він образив".

"Я по діагоналі читав всю історію... Чув, що вкрадено люки, його просили щось зробити або допомогти. На мій погляд, це не зовсім предмет обговорення з народним депутатом. Все-таки народні депутати – це про законотворчість. Але суто по-людськи він міг би прокомунікувати з людьми, які реально за це відповідальні. До того ж він людина емоційна й експресивна. Думаю, він там міг би допомогти домогтися якогось результату", – зазначив Безгін.

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На запитання, чи можливі санкції фракції проти Бужанського, нардеп відповів: "Наскільки я знаю, вже є колеги, які на цьому наполягають. Вони вимагають предметної розмови і вибачень перед громадянами, яких образили".

Раніше нардеп "Слуги народу" Бужанський емоційно відреагував на відсутність люків на території школи на його виборчому окрузі. Зокрема, він назвав батьків, діти яких навчаються в цій школі, "інфантильними довбо#бами".