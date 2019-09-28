До Антикорупційного суду направлено справу ексдиректора "Укртелефільму", який завдав держпідприємству 68,7 млн ​​грн збитків, - САП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
У рамках досудового розслідування встановлено, що у грудні 2017 року зазначені особи на підставі підроблених документів без дозволу Державного комітету телебачення і радіомовлення України продали приватній юридичній особі належні державному підприємству майнові права на 24 квартири, 36 паркомісць та комерційну нерухомість площею майже 1000 м² в ЖК "Лазурний блюз" вартістю понад 83 млн гривень за ціною 14,5 млн гривень, яка майже в 6 разів нижча за ринкову та в 3 рази нижча балансової.
Частину нерухомості спільникам вдалося зареєструвати на підконтрольну юридичну особу та в подальшому перереєструвати на інших фізичних та юридичних осіб для створення видимості існування добросовісних набувачів. Кінцевою метою злочину був продаж нерухомості за ринковими цінами.
Унаслідок цих дій ДП "Укртелефільм" завдано збитків на суму 68 720 000 гривень.
Нині досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт спрямовано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.