Рішення про відставку обговорили з прем'єром кілька тижнів тому, - ексглава "Укравтодору" Новак

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Громадського ТБ.

"Вони знали моє рішення про відставку. Політична ситуація змінюється, потрібні нові люди, я отримав нові пропозиції, тож це моє особисте рішення", - наголосив Новак.

Він пояснив, що сумує за своєю родиною, яка залишилася в Польщі.

"Кожні вихідні я їду. Моя донька вступила до медичного університету, мій син зараз у сьомому класі.

Я вже на цій посаді три роки, і, як ми порахували, я є керівником, що найдовше керує "Укравтодором" від початку створення цієї установи. Три роки лише, але це найдовше", - додав глава "Укравтодору".

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