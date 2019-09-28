Конгрес США повісткою вимагає від Помпео надати документи, що стосуються України

Законодавці зазначили, що подальше зволікання чи відмова розцінюватимуться як обструкція розслідуванню Конгресу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ця повістка видана Комітетом у закордонних справах після консультацій з Постійним комітетом з питань розвідки, а також Комітетом з питань нагляду та реформ. Документи, надання яких вимагається офіційною повісткою, мають стати частиною розслідування з питань імпічменту та будуть розподілені між комітетами. Недотримання вами вимог або відмова у виконанні повістки стануть свідченням перешкоджанню розслідуванню Палати представників з питань імпічменту", - зазначається в листі.

При цьому нагадується, що перший запит Конгрес надіслав Помпео ще 9 вересня.

"Ми попросили вас подати ці документи до 16 вересня 2019 року. Ви не виконали запит комітетів. 23 вересня 2019 року Комітети надіслали повторне повідомлення, у якому наголосили, що ми розглянемо примусовий процес, якщо ви опиратиметеся нашому запиту. Ми попросили вас надати ці документи до 26 вересня. Ви знову не виконали цього", - наголошується в листі.

Остаточний дедлайн для держсекретаря США встановлений 4 жовтня.

"Ваша тривала відмова в наданні запитуваних документів не лише заважає нашим комітетам повністю розслідувати ці питання, але й погіршує здатність Конгресу виконувати свої конституційні обов'язки щодо захисту нашої національної безпеки та цілісності нашої демократії", - попередили законодавці.

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