Ворог за минулу добу 24 рази атакував позиції ЗСУ: загинув український воїн

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 12 обстрілів позицій ООС: тричі поблизу Водяного – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; двічі поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Пищевика – із гранатометів різних систем; неподалік Мар’їнки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Авдіївки, Лебединського, Новотроїцького – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 12 обстрілів позицій: п’ять разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем; тричі неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Південного – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Травневого – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

поблизу Новозванівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень, несумісних із життям.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 5 обстрілів позицій ООС: двічі неподалік Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Лебединського – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї;

неподалік Водяного – з ручного протитанкового гранатомета; поблизу Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 1 обстріл позицій: поблизу Новолуганського – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї.





