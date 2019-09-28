Збільшення валютного резерву та економічне зростання: S&P підвищило довгострокові рейтинги України з "B-" до "B"

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Довіра до України у світі поступово відновлюється. Міжнародна рейтингова агенція S&P підвищила довгострокові рейтинги України з "B-" до "B".

Це означає дешевші ресурси і потенційно менші витрати на обслуговування боргів", - написав він.

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"Стабільний прогноз відображає сподівання агентства, що новий уряд України продовжить реалізовувати макроекономічні реформи, які проводились протягом останніх років. Водночас економіка відновлюється та співвідношення державного боргу до ВВП знижується. Агентство зазначає, що Україні слід зберегти доступ до внутрішніх та міжнародних ринків капіталу, що дозволить країні здійснити погашення комерційних запозичень протягом 2020 року", - повідомляє пресслужба Кабміну.