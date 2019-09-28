"Відтермінує виконання Мінських угод", - у РФ відреагували на відставку Волкера

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Косачова, Волкер "зробив ведмежу послугу Україні", коли подав у відставку, і своїми діями відклав реалізацію Мінських домовленостей.

"У цьому сенсі Курт Волкер зробив ведмежу послугу Києву, своїми діями лише відклавши і затягнувши реалізацію Мінських домовленостей усіма (усіма!) зацікавленими сторонам", - написав Косачов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку

Як раніше інформував Цензор.НЕТ, вранці в суботу, 28 вересня, CNN із посиланням на три джерела повідомив про відставку Курта Волкера з посади спецпредставника Держдепу США з питань України.