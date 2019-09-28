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28.09.19 12:05

"Відтермінує виконання Мінських угод", - у РФ відреагували на відставку Волкера

Глава міжнародного комітету Ради Федерації РФ Костянтин Косачов вважає, що відставка спецпредставника США з питань України Курта Волкера відтермінує виконання Мінських домовленостей.

"Відтермінує виконання Мінських угод", - у РФ відреагували на відставку Волкера

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Косачова, Волкер "зробив ведмежу послугу Україні", коли подав у відставку, і своїми діями відклав реалізацію Мінських домовленостей.

"У цьому сенсі Курт Волкер зробив ведмежу послугу Києву, своїми діями лише відклавши і затягнувши реалізацію Мінських домовленостей усіма (усіма!) зацікавленими сторонам", - написав Косачов.

Відтермінує виконання Мінських угод, - у РФ відреагували на відставку Волкера 01

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Як раніше інформував Цензор.НЕТ, вранці в суботу, 28 вересня, CNN із посиланням на три джерела повідомив про відставку Курта Волкера з посади спецпредставника Держдепу США з питань України.

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