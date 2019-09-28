У Сумах стався вибух на заводі, поранено 10 осіб (оновлено). ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"28 вересня о 10:51 у м.Суми на вул. Лінійна 18, на території заводу ТОВ "Гуала Кложерс Україна" у виробничому цеху стався вибух виробничого обладнання з подальшим горінням. Унаслідок вибуху попередньо травмовано 8 осіб", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули пожежники. До 11:55 пожежу вдалося загасити.

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Пізніше поліція Сумської області повідомила, що в результаті вибуху постраждали 10 осіб, 2 з них - в реанімації.

"В результаті вибуху, що стався в одному з цехів, постраждали 10 працівників. Двоє з них перебувають у реанімації", - повідомили в поліції.

Зараз слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Італійська компанія Guala Closures Group, якій належить завод, - великий виробник пластикових пляшок і ковпачків для спиртних напоїв. По всьому світу в неї 27 заводів і регіональних представництв.



