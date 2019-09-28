У Сумах стався вибух на заводі, поранено 8 осіб. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
"28 вересня о 10:51 у м.Суми на вул. Лінійна 18, на території заводу ТОВ "Гуала Кложерс Україна" у виробничому цеху стався вибух виробничого обладнання з подальшим горінням. Унаслідок вибуху попередньо травмовано 8 осіб", - йдеться в повідомленні.
На місце події прибули пожежники. До 11:55 пожежу вдалося загасити.
За даними ТСН, вибухнув один із верстатів. При цьому журналісти повідомляють про 10 постраждалих.
Італійська компанія Guala Closures Group, якій належить завод, - великий виробник пластикових пляшок і ковпачків для спиртних напоїв. По всьому світу в неї 27 заводів і регіональних представництв.