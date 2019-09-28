Ворог від початку доби відкривав вогонь 9 разів, захисників Новолуганського обстрілювали з мінометів

Про це заявив на брифінгу прессекретар Міноборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 28 вересня, від початку доби російсько-окупаційні війська продовжили мінометні обстріли позицій захисників України. Загалом ворог здійснив вже 9 прицільних обстрілів, з них двічі, вночі та зранку, застосувавши міномети по захисниках Новолуганського. Від селища Доломітне окупанти випустили загалом 10 мін 82-го калібру та вели вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів", - сказав Гуцуляк.

Окрім цього, за його словами, бойові дії тривали в районах н.п. Мар’їнка, Лебединське, Водяне та Павлопіль, де окупанти прицільно застосовували по захисниках України переважно гранатомети різних систем, а також стрілецьке озброєння.

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Українські військовослужбовці декілька разів придушували ворожу збройну активність. Бойових втрат від початку поточної доби внаслідок ворожих прицільних обстрілів немає, зазначив представник Міноборони.