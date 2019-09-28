Активісти про акцію щодо Гандзюк на Банковій: Реакції президента немає, напис видалили

Про це йдеться в повідомленні групи "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.

"Учора ми прийшли з вимогою до нової влади – не бути статистами нових вбивств, побачити та вирішити проблему нападів на громадських активістів, журналістів та правозахисників. Ми запрошували президента та представників офісу прийти до нас. Ніхто не вийшов. Ми залишили напис "Хто наступна Гандзюк?". Його вже стерли. Реакції від президента досі немає. Чи може стертий напис – це і є та реакція на заклик не мовчати про десятки нападів на активістів?" - заявляють учасники спільноти.

"Сподіваємося, що це не так", - резюмують вони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ніч на Банковій. Знову", - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж