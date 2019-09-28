Новосад знає, як підвищити зарплати вчителям: "У мене особисто є кілька варіантів"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНІАН повідомила міністерка освіти і науки України Ганна Новосад.

Вона нагадала, що вимога постанови Кабміну, коли ним керував Володимир Гройсман, щодо збільшення з 1 січня 2020 року зарплат вчителям у розмірі від 20 до 70% не була врахована у проєкті держбюджету на наступний рік.

"І, власне, до другого читання у нас завдання від прем'єра спільно з Мінфіном та Мінсоцполітики під керівництвом прем'єра напрацювати різні варіанти того, як ми можемо все-таки цю постанову виконати та зробити так, аби чи усі, чи окремі категорії все ж таки відчули підвищення заробітної плати. Ми зараз над цим працюємо. В мене особисто є вже кілька варіантів та розрахунків, як зробити так, щоб це підвищення відбулося", - зазначила Новосад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підвищення зарплат учителів наступного року поки не планується, - Новосад

Вона додала, що на завтрашньому засіданні уряду буде нагода обговорити це питання, і до другого читання проєкту держбюджету (2 листопада) визначитися з офіційною позицією Кабміну.

"Але ми робимо все можливе, аби наблизитися до виконання норм закону про освіту про чотири мінімальні прожиткові мінімуми", - наголосила Новосад.