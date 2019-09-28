Зеленський заснував Фонд президента з підтримки освіти, науки і спорту

Відповідний указ опубліковано на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, Зеленський вніс зміни в указ президента від 6 листопада 2018 року №357 "Про Фонд Президента України з підтримки освітніх і наукових програм для молоді".

Так, глава держави заснував Фонд президента України з підтримки освіти, науки і спорту.

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Цей Фонд надаватиме підтримку для:

-продовження навчання молоді за програмами підготовки магістрів, докторів філософії та докторів наук у провідних вітчизняних закладах вищої освіти та наукових установах і за кордоном;

-стажування молоді у провідних іноземних закладах вищої освіти та наукових установах;

-участі молоді в міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях;

-залучення науково-педагогічних і наукових працівників іноземних закладів вищої освіти та наукових установ, відомих громадських діячів для участі в науково-педагогічній і науковій роботі у закладах вищої освіти, наукових установах України;

-заохочення молоді за досягнення в освітній, науковій та спортивній діяльності;

реалізації проектів у сферах освіти, науки та спорту.

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Кабінету міністрів президент доручив забезпечити кошти на фінансування фонду.

Указ набирає чинності з дня опублікування.