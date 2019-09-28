Судно з українцями зникло в Атлантичному океані

Про це виданню "Українська правда" заявив заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ.
"26 вересня в Атлантичному океані на відстані близько 1200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції) внаслідок шторму зникло судно "Bourbon Rhode", серед членів екіпажу якого були громадяни України", - сказа він.
Пошукову операцію проводить Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).
Департамент консульської служби підтримує оперативний зв’язок з представником судновласника та регіональним центром MRCC. Консул України у Франції встановив зв’язок з офісом компанії судновласника.
Консульська служба контактує з профспілкою морських працівників України, які зі свого боку наразі спілкуються з такою ж організацією у Франції.
За даними джерел УП, на судні перебувало близько десятка українців