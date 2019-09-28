"Справжній друг України", - Данилюк про відставку Волкера

Про це Данилюк написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Високо ціную зусилля і компетентність спеціального представника з питань України - справжнього друга України. Вдячний за прихильність принципам і віддану службу українсько-американським відносинам", - написав він.
Як повідомили американські ЗМІ, спецпредставник США з питань України Волкер подав у відставку.
У РФ вже встигли заявити, що відставка Волкера "відстрочить виконання мінських угод".
Згідно з оцінкою колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна, відставка Волкера - "перша не політична, а саме реальна втрата" для України.
Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що секретар РНБО Олександр Данилюк також залишає свій пост. Він підтвердив, що написав заяву про відставку. Видання "Новий час" з посиланням на джерела повідомило, що Данилюк йде через загострення відносин з Богданом і Коломойським.